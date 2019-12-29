2019-12-29T07:46:05+03:00
Происшествия

В Прикамье волонтеры объявили срочный сбор на поиски 44-летнего мужчины

Он пропал 6 декабря вместе со своим автомобилем
Лилия Абибулаева
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Поиски будут проходить в Добрянском районе . Фото: СоцсетиПоиски будут проходить в Добрянском районе . Фото: Соцсети
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В Пермском крае родственники с 6 декабря разыскивают 44-летнего Андрея Солонченко. Он выехал из гаража, находящегося в Перми на улице СивашскаяЗакамске) на своем внедорожнике - Toyota Highlander, с государственным номером А522ХО, и с тех пор его никто не видел.

Через трое суток после пропажи близкие Андрея сообщили в полицию.

Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой сообщили о том, что в воскресенье, 29 декабря, состоятся поиски Андрея Солонченко. Сбор 9:00 около отдела полиции Кировского района, по адресу улица Кировоградская, 72. Поиски будут проходить в Добрянском районе.

Координатор Ксюша Макарова - 8-902-630-80-82

Приметы: на вид 45 лет, рост 180 см, полного телосложения, волосы темно-русые, короткие.

Особые приметы: лобная залысина; искривление носа вправо; «ямочка» на подбородке.

Был одет: на голове вязаная шапка черного цвета, свитер черного цвета, куртка зеленого цвета, тканевая, удлиненная, с капюшоном, штаны черного цвета, на ногах ботинки зимние черного цвета на шнурках.

Если вам что-либо известно о местонахождении Андрея Солонченко, просьба сообщить ближайший отдел полиции или по телефонам: 241-36-40 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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