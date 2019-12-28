Двое пермяков серьезно пострадали при игре в пейнтбол
Днем в субботу, 28 декабря, в пейнтбольном клубе на лице Жукова в Камской долине пострадали двое игроков. В руках одного из них взорвался пневматический баллон для зарядки пейнтбольного ружья.
Как сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях Пермского края, взрыв произошел в 15 часов. Мужчины получили серьезные травмы. Они были доставлены в больницу.
В краевой полиции информацию о происшествии подтвердили.
- Проводится проверка всех обстоятельств, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее мы писали о трагедии в Верещагинском районе, где сгорел деревянный дом. После ликвидации огня пожарные обнаружили в сгоревшем доме останки женщины и троих маленьких детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU