Двое пермяков серьезно пострадали при игре в пейнтбол

СЕГОДНЯ 16:47 2019-12-28T16:47:37+03:00

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Днем в субботу, 28 декабря, в пейнтбольном клубе на лице Жукова в Камской долине пострадали двое игроков. В руках одного из них взорвался пневматический баллон для зарядки пейнтбольного ружья.

Как сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях Пермского края, взрыв произошел в 15 часов. Мужчины получили серьезные травмы. Они были доставлены в больницу.

В краевой полиции информацию о происшествии подтвердили.

- Проводится проверка всех обстоятельств, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее мы писали о трагедии в Верещагинском районе, где сгорел деревянный дом. После ликвидации огня пожарные обнаружили в сгоревшем доме останки женщины и троих маленьких детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU