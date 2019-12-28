2019-12-28T16:47:37+03:00
Происшествия

Двое пермяков серьезно пострадали при игре в пейнтбол

Они доставлены в больницу
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
..Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Днем в субботу, 28 декабря, в пейнтбольном клубе на лице Жукова в Камской долине пострадали двое игроков. В руках одного из них взорвался пневматический баллон для зарядки пейнтбольного ружья.

Как сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях Пермского края, взрыв произошел в 15 часов. Мужчины получили серьезные травмы. Они были доставлены в больницу.

В краевой полиции информацию о происшествии подтвердили.

- Проводится проверка всех обстоятельств, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее мы писали о трагедии в Верещагинском районе, где сгорел деревянный дом. После ликвидации огня пожарные обнаружили в сгоревшем доме останки женщины и троих маленьких детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двое пермяков серьезно пострадали при игре в пейнтбол
«Думали, бомба». В Перми эвакуировали отделение Сбербанка
В Прикамье после гибели семьи на пожаре возбудили уголовное дело
В Перми похитили деньги, собранные на капремонт многоквартирных домов
В Прикамье на пожаре погибли мать и двое маленьких детей
«Поел - унеси за собой стол». В Перми посетители кафе украли из заведения столик
Пермяк Ив Набиев стал финалистом шоу «Голос»
«Нашли умирающим на улице». В Прикамье мужчина скончался по дороге в больницу
Разбираться с неполадками нового трамвая «Лев» в Перми будут специалисты завода-изготовителя
«Дядя вез племянника на снегокате». В Перми иномарка сбила двух человек на пешеходном переходе
В Закамске может появиттся новый масштабный жилой комплекс
В выходные в Прикамье ожидаются морозы до - 25
В новогодние праздники начнется рождественский турнир Кубка России по снежной и ледовой скульптуре
В Перми главы районов будут работать в последние выходные года
В Перми при странных обстоятельствах пропал 57-летний мужчина
Пловцы Пермского края подвели спортивные итоги 2019 года
Из Перми запустят прямые рейсы в Уфу
В Перми задержали мошенников, которые обманули пенсионерку
В Перми подписали техническое задание для реконструкции цирка