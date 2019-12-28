2019-12-28T14:36:28+03:00
Происшествия

«Думали, бомба». В Перми эвакуировали отделение Сбербанка

Около входа обнаружили три подозрительных коробки
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Юлия Лоза
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Утром в пятницу, 27 декабря, посетители отделения Сбербанка на улице Карбышева в Орджоникидзевском районе Перми обнаружили возле центрального входа три подозрительных коробки. Как сообщил «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах, отделение банка временно закрыли, на место вызвали все оперативные службы: полицейских, врачей, спасателей, сотрудников ФСБ.

Коробки проверили – они оказались из-под подарков и абсолютно пустыми. Спустя час банк продолжил свою работу.

Ранее мы писали о том, что из-за короткого замыкания в кабинете заведующей хирургического отделения больницы в Индустриальном районе пришлось эвакуировать 98 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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