«Поел - унеси за собой стол». В Перми посетители кафе украли из заведения столик
Традиционные таблички: «Поел - убери за собой» - трое посетителей кафе Chicken, находящегося в Перми на улице Стахановская, 40А, восприняли как «Унеси за собой стол».
И унесли.
- На видеозаписи с камеры наблюдения, установленной в кафе, видно, как компания из трех человек, женщина и двое мужчин, выходит из кафе. При этом мужчины выносят стол, - рассказали в полиции Перми. - По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Теперь полицейские устанавливают личности этих людей.
Их приметы: Девушке на вид 25-30 лет, среднего телосложения, рост около 175 сантиметров, была одета в бежевую куртку с капюшоном, отороченным мехом, белую шапку.
Двое мужчин в возрасте 30-35 лет. Рост одного из них около 180 сантиметров, среднего телосложения, был одет в белую футболку, голубые джинсы, темно-синий пуховик с капюшоном, бордовую шапку цвета с узором, на ногах белые кроссовки. Рост второго - около 175 сантиметров, среднего телосложения, был одет в черную куртку, зеленые спортивные штаны, на ногах черные кроссовки.
ИСТОЧНИК KP.RU