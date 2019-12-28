2019-12-28T09:24:43+03:00
Звезды

Пермяк Ив Набиев стал финалистом шоу «Голос»

Он выступил с песней «Поговори со мною, мама»
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Первый каналФото: Первый канал
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Вечером 27 декабря на Первом канале прошел полуфинал шоу «Голос». В числе участников был Ив Нагиев из поселка Майский Пермского края. К этому времени у каждого из наставников шоу оставалось по два подопечных. Ив входил в команду Полины Гагариной. Кроме него у наставницы была Алана Чочиева, которая в полуфинале исполнила песню «Арлекино». А Ив Набиев выступил с песней «Поговори со мною, мама».

В итоге Полина Гагарина отдала Алане 40 процентов голосов, в Иву - 60. И хотя большинство голосов зрителей были отданы за Алану Чочиеву, по сумме в финал конкурса прошел Ив Нагиев.

В интервью после полуфинала Ив признался, что ему не по себе, несмотря на победу. Его расстроили слова Сергея Шнурова и Константина Меладзе, которые сказали, что не поверили ему. Поэтому он пообещал показать максимум своих возможностей в финале «Голоса».

- Зрители соскучились по искровысекающим номерам, - заявил он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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