«Нашли умирающим на улице». В Прикамье мужчина скончался по дороге в больницу

СЕГОДНЯ 08:11 2019-12-28T08:13:49+03:00

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В ночь на 27 декабря на улице в селе Воскресенск Карагайского района прохожие обнаружили мужчину с ножевой раной. Они вызвали «скорую», но раненый скончался по дороге в больницу.

По факту убийства в Верещагинском межрайонном следственном отделе СУ Следственного комитета России по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело.

Как выяснилось в ходе следствия, убитым был 46-летний местный житель. Он пригласил к себе жить 41-летнюю женщину из Юсьвинского района. Недолгая семейная жизнь завершилась после совместной пьянки. Хорошо набравшись, пара поссорилась, и женщина, схватив кухонный нож, ударила им хозяина дома. Тот, получив тяжелое ранение, успел выбраться из дома на улицу, где его и нашли.

- Женщина задержана по подозрению в убийстве, - сообщили в пресс-службе СУ СКР. – Ведутся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

ИСТОЧНИК KP.RU