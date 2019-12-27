Чтобы разобраться с неполадками нового трамвая «Лев», в Пермь приехали специалисты завода-изготовителя

СЕГОДНЯ 15:48 2019-12-27T15:48:13+03:00

Ремонт будет сделан за счет гарантийного обслуживания

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В Пермь, чтобы разобраться с неполадками правого заднего фонаря нового трамвая «Лев» приехали специалисты ООО ПК «Транспортные системы».

Новый современный трамвай, напомним, на днях начал курсировать по городу, однако сотрудники ГИБДД запретили его эксплуатацию из-за проблем с задним фонарем.

- Специалисты завода-изготовителя выясняют причину неполадки правого заднего фонаря трамвая «Лев», - сообщили в пресс-службе городской администрации. – Ремонт будет сделан в рамках гарантийного обслуживания согласно заключенному контракту. Специалисты работают над устранением неполадки с правым задним фонарем.

Как поясняют специалисты технической службы, само оборудование трамвая «Лев» работоспособно, однако на линии периодически происходит сбой в программном обеспечении. На текущий момент выясняются причины неполадки для ее дальнейшего устранения.

После ремонта новый трамвай «Лев» вновь выйдет на улицы Перми, вдобавок он будет украшен новогодней иллюминацией. Такой же праздничный облик обретет и трамвай «Львенок».

ИСТОЧНИК KP.RU