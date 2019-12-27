В новогодние праздники начнется рождественский турнир Кубка России по снежной и ледовой скульптуре

СЕГОДНЯ 12:35 2019-12-27T12:35:04+03:00

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В новогодние каникулы на пермской эспланаде пройдет турнир по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». Победитель получит путевку в финал следующего турнира - «Зимний вернисаж - 2021». Тема турнира продолжит тематику ледового городка - "Легенды древней пармы".

Участниками рождественского турнира станут победители прошлогоднего «вернисажа», а также талантливые скульпторы и художники, чьи эскизы выбрали члены жюри. Всего пригласят 5 команд. Участники турнира представят Пермь, Екатеринбург, Невьянск, Чебоксары, Комсомольск-на-Амуре и Санкт-Петербург. За работой мастером смогут наблюдать все желающие.

Открытие состоится 7 января в 16:00. Итоги подведут 11 января, а полюбоваться снежными скульптурами можно будет до конца февраля на площади перед Театром-Театром.

Рождественский турнир Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» проводится при поддержке Министерства культуры Пермского края

ИСТОЧНИК KP.RU