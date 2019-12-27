В Перми при странных обстоятельствах пропал 57-летний мужчина

СЕГОДНЯ 11:48 2019-12-27T11:48:04+03:00

Родственники забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам. Фото: поисковый отряд им. Ирины Бухановой

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В Мотовилихинском районе Перми разыскивают Абдыганы Дуйшоева. 57-летний мужчина ушел 20 декабря в 23:00 из дома на улице Крупской.

До сих пор местонахождение пермяка неизвестно. Родственники забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам.

Приметы: рост 158 см, нормального телосложения, волосы темные с сединой, глаза карие.

Был одет: темная норковая шапка-берет, черная демисезонная куртка до бедра, черные спортивные штаны.

Особые приметы: шрам над верхней губой, сломан верхний передний зуб, отсутствуют верхние вставные зубы.

Если вы видели Абдыганы Дуйшова или знаете что - либо о его местонахождении, сообщите по телефонам: 2044904 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU