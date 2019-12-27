В Перми при странных обстоятельствах пропал 57-летний мужчина
В Мотовилихинском районе Перми разыскивают Абдыганы Дуйшоева. 57-летний мужчина ушел 20 декабря в 23:00 из дома на улице Крупской.
До сих пор местонахождение пермяка неизвестно. Родственники забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам.
Приметы: рост 158 см, нормального телосложения, волосы темные с сединой, глаза карие.
Был одет: темная норковая шапка-берет, черная демисезонная куртка до бедра, черные спортивные штаны.
Особые приметы: шрам над верхней губой, сломан верхний передний зуб, отсутствуют верхние вставные зубы.
Если вы видели Абдыганы Дуйшова или знаете что - либо о его местонахождении, сообщите по телефонам: 2044904 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU