Пловцы Пермского края подвели спортивные итоги 2019 года

СЕГОДНЯ 11:32 2019-12-27T11:32:08+03:00

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Федерация плавания Пермского края отчиталась о результатах пермских спортсменов на окружных, российских и международных соревнованиях 2019 года. Ведущие пловцы региона завоевали 85 медалей: 33 золотых, 23 серебряных и 29 бронзовых. В рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ – спорту» филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» поддерживает развитие плавания в Пермском крае. Благодаря этой помощи спортсмены региона успешно выступают на соревнованиях всех уровней.

Мария Баклакова из Чайковского (тренер Людмила Малышева) дважды поднималась на пьедестал ХХХ Всемирной летней Универсиады в Неаполе. Она завоевала 2 бронзовые медали: на дистанции 200 м вольным стилем и в эстафете 4х200 м. Ещё одну бронзу международных соревнований в копилку сборной по плаванию региона принесла спортсменка из Краснокамска Екатерина Сорокина (тренер Лидия Бирюкова). На Чемпионате Европы по плаванию на открытой воде в Рачице (Чехия) она заняла третье место на дистанции 10 км. На российских соревнованиях по плаванию на открытой воде: Чемпионате России, Первенстве России и Кубке России – Екатерина Сорокина также поднималась на третью ступеньку пьедестала. Благодаря этим достижениям она стала кандидатом в сборную России по плаванию на открытой воде на Олимпийские игры 2020 года в Токио (Япония) и была признана лучшим спортсменом Пермского края по летним Олимпийским видам спорта в рамках конкурса «Спортивная элита Прикамья - 2019».

Отличные результаты на различных российских соревнованиях по плаванию в этом году показали спортсмены Дмитрий Дорожевец, Андрей Фомин, Владислав Третьяков, Георгий Абатуров и Руслан Садыков. Последний стал самым результативным в сборной Пермского края на Первенстве Приволжского федерального округа по плаванию, завоевав на разных дистанциях шесть золотых медалей.

Рекорды Пермского края в плавании на разных дистанциях в 2019 году обновлялись 13 раз. Особенно в этом преуспел Юрий Шарыкин из пермского бассейна «БМ» (тренер Андрей Главатских). Спортсмен несколько раз обновил рекорды на дистанциях 50 м баттерфляем, 100 м баттерфляем и 50 м вольным стилем.

Яркими выступлениями заявили о себе в этом году юные спортсмены: Никита Копылов (Пермь, тренер Андрей Орехов), Лев Коптяев и Анастасия Урусова (Березники, тренер Елена Колпакова), Ксения Лучникова (Березники, тренер Наталья Струнина), Софья Пашневская и Михаил Попов (Соликамск, тренер Станислав Елькин), Алина Михайлова (Чайковский, тренер Людмила Малышева).

Благодаря успешным выступлениям в сборную команду России по плаванию заявлены девять спортсменов из Пермского края. В основной состав: Андрей Фомин, Владислав Третьяков и Мария Баклакова. В юниорский и юношеский состав: Савелий Паньков и Ксенья Лучникова. В основной состав (открытая вода): Екатерина Сорокина, Георгий Абатуров и Руслан Садыков. В юниорский и юношеский состав (открытая вода): Даниил Шушлов.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ», президент ОО «Федерация плавания Пермского края»:

– Радует сильный подпор юниоров. Уже несколько лет имена пермских пловцов звучат среди призёров престижных российских и международных соревнований. Это хороший результат. Наша цель – помочь детям развить свой спортивный талант. Для этого мы проводим соревнования в регионе, отправляем спортсменов выступать на состязаниях более высокого уровня, повышаем квалификацию тренеров и судей.

В 2019 году Федерация плавания Пермского края при поддержке Министерства физической культуры и спорта региона организовала четыре краевых Чемпионата и Первенства, по итогам которых формировалась сборная команда для выступления на состязаниях более высоких уровней. Следующие соревнования региона – Чемпионат и Первенство Пермского края по плаванию – запланированы на 21-23 января 2020 года. Они пройдут в пермском бассейне «Олимпия» (вход на трибуны свободный)

Фото лучших пермских пловцов – по ссылке