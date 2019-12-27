Из Перми запустят прямые рейсы в Уфу
Авиакомпания «ЮТэйр» планирует запустить рейсы из Перми в Уфу. Как сообщили в издании «Business Class» первые вылеты запланированы на 2 марта 2020 году. Самолет будет летать два раза в неделю: в понедельник и в пятницу в 12:35 по пермскому времени. Время в пути составит 1 час 25 минут.
Билет в одну сторону 1741 рублей.
Напомним, ранее мы писали о том, что открываются новые рейсы из Перми - в Санкт-Петербург и Ростов. Ранее из Перми в Санкт-Петербург можно было улететь только на самолетах Airbus компании «Аэрофлот». Эти рейсы ежедневные, вылеты из Перми в 5.25, а из Петербурга – в 0.05.
ИСТОЧНИК KP.RU