2019-12-27T10:53:39+03:00
Происшествия

В Перми задержали мошенников, которые обманули пенсионерку

Женщине сказали, что ее сын задержан
Лилия Абибулаева
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Преступников задержали в момент передачи денег.Преступников задержали в момент передачи денег.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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82-летней жительнице Перми позвонили неизвестные и представились сотрудниками полиции. Женщине сказали, что ее сын задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Мошенники сказали, что отпустят сына за 27 тысяч рублей. Пенсионерка сняла деньги и отнесла в указанное место. Женщину постоянно контролировали по телефону сообщники афериста, чтобы она не смогла перезвонить сыну.

Преступников задержали в момент передачи денег. О том, что с она попалал в руки мошенников, женщина узнала от сотрудников полиции.

В ходе следствия выяснилось, что в Пермь подозреваемые прибыли 21 декабря и уже через неделю планировали уехать в другой регион России. В целях конспирации за это время мужчины сменили 3 арендованных квартиры. По краевой столице Прикамья злоумышленники передвигались на автомобиле ВАЗ - 21014 серого цвета.

Полицейские подозревают, что это преступление было не единственным. Потерпевших просят позвонить по телефону 89993635227.

ИСТОЧНИК KP.RU

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