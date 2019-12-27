2019-12-27T10:31:14+03:00
Общество

В Перми подписали техническое задание для реконструкции цирка

Его должны отремонтировать в рамках подготовки к юбилею города
Лилия Абибулаева
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Ремонт здания цирка планирует провести в рамках федеральной адресной инвестиционной программыРемонт здания цирка планирует провести в рамках федеральной адресной инвестиционной программыФото: Василий Вахрин
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Министерство культуры РФ подписало техническое задание на реконструкцию пермского цирка. Об этом сообщает издание «Business Class».

Здание цирка должны отремонтировать в рамках подготовки к 300-летию Перми. Ремонт здания цирка планирует провести в рамках федеральной адресной инвестиционной программы на 2020-2022 год.

Напомним, ранее мы писали о том, что в РЖД не определили сроки закрытия железной дороги между Пермь-I и Пермь-II. По словам министра, решение должно было поступить в регион 26 декабря, после обеда. Но на данный момент никаких документов о закрытии железной дороги РЖД не направило, сообщили в краевом Минтрансе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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