В Перми 31 декабря изменится расписание катков

СЕГОДНЯ 09:19 2019-12-27T09:19:21+03:00

С 3 января катки будут работать по обычному графику. Фото: архив "КП"

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В Перми график катков в рамках проекта «Ледовый сезон» будет скорректирован. 31 декабря катание начнется раньше.

Последний день года - день, когда катки города должны работать бесплатно. В связи с праздничными мероприятиями расписание бесплатного катания будет изменено. Во вторник, 31 декабря, покататься можно будет с 18:00 до 20:00. С 3 января катки будут работать по обычному графику.

Покататься на коньках бесплатно можно на 8 муниципальных катках. Это «Гайва» (улица Карбышева, 52), «Прикамье» (улица Ласьвинская, 1), «Юность» (улица Революции, 27), «Фаворит» (улица Репина, 69), «Спутник» (улица Мензелинская, 12), «Победа» (улица Обвинская, 9), «Молния» (улица Волховская, 26). Еще одним бесплатным местом занятий в этом году стал каток у «Гознака» (улица Кавалерийская, 3а).

ИСТОЧНИК KP.RU