2019-12-27T09:01:59+03:00
Общество

В новогоднюю ночь центр Перми будет перекрыт

Это необходимо для обеспечения безопасности
Лилия Абибулаева
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Автомобилисты смогут двигаться по прилегающим улицам: Екатерининская, Луначарского, Монастырская, Окулова.Автомобилисты смогут двигаться по прилегающим улицам: Екатерининская, Луначарского, Монастырская, Окулова.Фото: архив "КП"
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В новогоднюю ночь в Перми будут перекрыты центральные улицы в связи с проведением праздничных мероприятий.

С 22:00 30 декабря до 05:00 1 января остановка и стоянка на на участке улицы Петропавловской от улицы Попова до улицы Куйбышева, на улице Ленина от улицы Крисанова до улицы Куйбышева, улице Борчанинова от улицы Екатерининской до улицы Петропавловской будет запрещена.

С 22:00 31 декабря до 05:00 1 января закроют движение транспорта на участке улицы Ленина от улицы Крисанова до улицы Куйбышева, на участке улицы Борчанинова от улицы Екатерининской до улицы Петропавловской и на участке улицы Попова от улицы Екатерининской до улицы Петропавловской.

Если пешеходов и транспорта будет слишком много, то с 23:00 31 декабря до 04:30 1 января закроют участок улицы Петропавловской от Попова до Осинской и по нечетной стороне улицы Попова от улицы Монастырской до улицы Петропавловской.

Во время запуска праздничного салюта также перекроют движение транспорта с 23:45 31 декабря до 00:15 1 января, а также с 01:45 до 02:15 1 января по улице Петропавловской от улицы Крисанова до улицы Попова, а также по улице Попова от улицы Петропавловской до улицы Монастырской.

Автомобилисты смогут двигаться по прилегающим улицам: Екатерининская, Луначарского, Монастырская, Окулова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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