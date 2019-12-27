2019-12-27T08:42:44+03:00
Происшествия

Пермяк на 7 лет отправится за решетку за незаконный оборот наркотиков

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима
Лилия Абибулаева
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Пермяка задержали на месте происшествияПермяка задержали на месте происшествияФото: Василий Вахрин
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В Перми осудили местного жителя. Мужчину признали виновным в распространении наркотиков.

Сотрудники полиции выяснили, что мужчина купил метамфетамин в Интернете. Наркотик он принес в квартиру, где делал ремонт. Там он употребил наркотик, а остаток спрятал. Позже осужденный продал часть наркотика своему приятелю.

Пермяка задержали на месте происшествия. Суд признал его виновным и приговорил к 7 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье задержали женщину, которая перевозила наркотики в волосах. Еще один сверток с зельем оперативники нашли в носке женщины

ИСТОЧНИК KP.RU

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