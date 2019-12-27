В Прикамье закрыли опасный торговый центр

СЕГОДНЯ 07:56 2019-12-27T07:56:37+03:00

В результате проверки там обнаружено множество нарушений. Фото: Василий Вахрин

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В Пермском крае приставы опечатали ТЦ «Фортуна». В результате проверки там обнаружено множество нарушений.

В здании обнаружили множественные нарушения пожарной безопасности. Каждый день торговый центр посещали тысячи жителей Лысьвы. Из-за нарушений работа ТЦ могла привести к трагическим последствиям.

Городская прокуратура обратилась в суд, чтобы здание прекратило свою работу. Суд встал на сторону прокурора. Судебные приставы вывели всех посетителей и персонал и опечатали двери.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми закрыли опасный для жизни и здоровья детский сад. Существовала угроза распространения кишечной инфекции

ИСТОЧНИК KP.RU