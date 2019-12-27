В Прикамье закрыли опасный торговый центр
В Пермском крае приставы опечатали ТЦ «Фортуна». В результате проверки там обнаружено множество нарушений.
В здании обнаружили множественные нарушения пожарной безопасности. Каждый день торговый центр посещали тысячи жителей Лысьвы. Из-за нарушений работа ТЦ могла привести к трагическим последствиям.
Городская прокуратура обратилась в суд, чтобы здание прекратило свою работу. Суд встал на сторону прокурора. Судебные приставы вывели всех посетителей и персонал и опечатали двери.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми закрыли опасный для жизни и здоровья детский сад. Существовала угроза распространения кишечной инфекции
ИСТОЧНИК KP.RU