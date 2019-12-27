До конца года в больницы Прикамья доставят новое оборудование

СЕГОДНЯ 07:43 2019-12-27T07:43:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае подвели итоги закупок комплексов суточного мониторинга ЭКГ и артериального давления. Так, победитель аукциона компания «Лаборатория искусственного интеллекта» должна будет поставить 20 систем суточного мониторинга ЭКГ с 199 регистраторами и 43 системы суточного мониторинга артериального давления.

Благодаря новому оборудованию повысится уровень выявления заболевания сердечно-сосудистой системы, можно будет ускорить лечение и, как следствие, сократить смертность.

Новые суточные мониторы должны быть поставлены до конца текущего года в 20 учреждений здравоохранения Прикамья, в том числе в больницы и поликлиники городов Пермь, Краснокамск, Кунгур, Соликамск, Чайковский, Чусовой, Оса, Чернушка, Березники, Лысьва и Кудымкар. Максимальная цена контрактов составляет 28,7 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU