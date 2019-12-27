В Перми прошла елка для самых талантливых детей края
В Перми поздравили с Новым годом самых талантливых детей края. Праздничное торжество, на которое приехали 500 человек, состоялось в Театре-Театре.
Традиционно в мероприятии принимают участие отличники, победители конкурсов, соревнования и олимпиад, фестивалей, дети из семей. находящихся в трудной ситуации.
Для участников провели экскурсию по музеям Перми. В Театре-театре работала праздничная фотозона в виде большого снежного шара, девять анимационных площадок. Также для детей приготовили игры и угощения.
Главным подарком для школьников стала премьера музыкального спектакля о любви и дружбе «Летучий корабль»
С наступающим праздником ребят поздравила министр образования Пермского края Раиса Кассина.
Кроме того, делегация от Пермского края в составе 104 человека, отправилась на Общероссийскую новогоднюю елку в Государственный Кремлевский Дворец.
ИСТОЧНИК KP.RU