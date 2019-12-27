В Перми прошла елка для самых талантливых детей края

СЕГОДНЯ 07:09 2019-12-27T07:09:50+03:00

На мероприятие приехали 500 человек

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В Перми поздравили с Новым годом самых талантливых детей края. Праздничное торжество, на которое приехали 500 человек, состоялось в Театре-Театре.

Традиционно в мероприятии принимают участие отличники, победители конкурсов, соревнования и олимпиад, фестивалей, дети из семей. находящихся в трудной ситуации.

Для участников провели экскурсию по музеям Перми. В Театре-театре работала праздничная фотозона в виде большого снежного шара, девять анимационных площадок. Также для детей приготовили игры и угощения.

Главным подарком для школьников стала премьера музыкального спектакля о любви и дружбе «Летучий корабль»

С наступающим праздником ребят поздравила министр образования Пермского края Раиса Кассина.

Кроме того, делегация от Пермского края в составе 104 человека, отправилась на Общероссийскую новогоднюю елку в Государственный Кремлевский Дворец.

ИСТОЧНИК KP.RU