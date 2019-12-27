В Перми загорелся автобус с пассажирами

СЕГОДНЯ 06:49 2019-12-27T06:49:08+03:00

О пострадавших и причинах возгорания пока не сообщается. Фото: Instagram @chp_59

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В Перми на улице шоссе Космонавтов загорелся автобус. Возгорание произошло вечером в четверг, 26 декабря.

О пожаре сообщили очевидцы ЧП. Автобус остановился. Рядом с ним стояли люди, а из кабины валил черный дым. В нескольких метрах от него стояла машина ГИБДД.

О пострадавших и причинах возгорания пока не сообщается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми загорелся автобус с пассажирами. О пожаре сообщили в 19:00 на перекрестке Комсомольского проспекта и Швецова. На место выезжали сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю, но пожар ликвидировали до прибытия пожарных.

ИСТОЧНИК KP.RU