«Дрожала от холода». В Пермском крае спасатели помогли кошке, которая сутки сидела на столбе
В Кунгурскую городскую службу спасения 25 декабря поступил звонок от местной жительницы. Женщина просила помочь ее кошке. Животное залезло на столб и не могло спуститься обратно. На столбе под снегом и дождем, которые обрушились на Прикамье кошка провела сутки.
Спасатели выехали на место и помогли замерзающей кошке. С помощью лестницы они поднялись к вершине столба, сняли животное и передали его хозяйке.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье спасатели помогли кошке, которая застряла в оконной раме. Приехавшие на место спасатели, освободили кошку. Испуганную кошку сотрудники службы спасения передали счастливой хозяйке.
ИСТОЧНИК KP.RU