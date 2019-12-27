«Дрожала от холода». В Пермском крае спасатели помогли кошке, которая сутки сидела на столбе

СЕГОДНЯ 06:25 2019-12-27T06:43:19+03:00

Она не могла спуститься сама

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В Кунгурскую городскую службу спасения 25 декабря поступил звонок от местной жительницы. Женщина просила помочь ее кошке. Животное залезло на столб и не могло спуститься обратно. На столбе под снегом и дождем, которые обрушились на Прикамье кошка провела сутки.

Спасатели выехали на место и помогли замерзающей кошке. С помощью лестницы они поднялись к вершине столба, сняли животное и передали его хозяйке.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье спасатели помогли кошке, которая застряла в оконной раме. Приехавшие на место спасатели, освободили кошку. Испуганную кошку сотрудники службы спасения передали счастливой хозяйке.

ИСТОЧНИК KP.RU