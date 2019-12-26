Как изменилась дома бродячая собака, которая выглядела как живой скелет
Волонтер Галина Ганик рассказала, как живет собака Марта, которая была похожа на живой скелет.
В сентябре Марту увидели у частного дома в микрорайоне Запруд. Волонтер поговорила с хозяевами, на что те, по ее словам, ответили: "Она нам не нужна". Собаку увезли в приют, но там бы она долго не прожила. У Марты было сильнейшее истощение, она даже есть самостоятельно не могла. Тогда Галина забрала собаку ненадолго к себе, кормила ее из шприца.
- Марта очень любит людей, тянется к ним, - рассказывала тогда Галина. - Но ее явно били - она вся сжимается в комочек, когда над ней поднимаешь руку.
Сейчас Марта живет на передержке в частном доме. Она потолстела, стала игривой, активной и обожает своих временных хозяев.
Так Марта выглядит уже через несколько месяцев. Фото Галины Ганик
- Мы ей давали препараты для восстановления организма, а сейчас готовим Марту к стерилизации и вакцинации, - говорит Галина. - Потом будем искать ей постоянный дом.
ИСТОЧНИК KP.RU