При столкновении двух фур на трассе в Прикамье погиб водитель

СЕГОДНЯ 14:16 2019-12-26T14:16:14+03:00

Грузовик съехал в кювет и перевернулся. Фото: УГИБДД по Пермскому краю

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В Пермском крае произошло смертельное ДТП. В 4:00 на трассе Кунгур - Соликамск столкнулись два грузовика.

Как сообщили в УГИБДД по Пермскому краю, водитель большегруза «Volvo», который ехал из Соликамска, превысил скорость и врезался в автомобиль «MAN». В результате столкновения 47-летний водитель грузовика «MAN» не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Мужчина получил смертельные травмы.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье иномарка врезалась в фуру. Водитель автомобиля «Ауди А3» нарушил правила дорожного движения и столкнулся с фурой«Вольво», которая шла в попутном направлении

ИСТОЧНИК KP.RU