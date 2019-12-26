При столкновении двух фур на трассе в Прикамье погиб водитель
В Пермском крае произошло смертельное ДТП. В 4:00 на трассе Кунгур - Соликамск столкнулись два грузовика.
Как сообщили в УГИБДД по Пермскому краю, водитель большегруза «Volvo», который ехал из Соликамска, превысил скорость и врезался в автомобиль «MAN». В результате столкновения 47-летний водитель грузовика «MAN» не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Мужчина получил смертельные травмы.
По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье иномарка врезалась в фуру. Водитель автомобиля «Ауди А3» нарушил правила дорожного движения и столкнулся с фурой«Вольво», которая шла в попутном направлении
ИСТОЧНИК KP.RU