В Перми новый трамвай «Лев» отправили на диагностику из-за неполадки
Трехсекционный трамвай «Лев» начал возить пассажиров 23 декабря. Но прокатиться на нем смогли не многие. «Лев» почти сразу пропал с маршрута. Издание «Business Class» сообщает, что трамвай отправили на диагностику из-за неполадки.
Были выявлены перебои в работе правого габарита. Диагностику проводят технические службы завода-изготовителя «ПК Транспортные системы».
Трамвай выйдет на линию в ближайшие дни. Трехсекционный вагон был запущен по маршруту № 11 «Висим – Школа № 107». Его «младший брат» – «Львенок» курсирует по маршруту № 4 «Висим – станция Пермь II». А в первом квартале 2020 в «прайд» приедут еще несколько «Львят».
ИСТОЧНИК KP.RU