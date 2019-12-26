2019-12-26T14:17:40+03:00
Происшествия

Лежал в крови и стонал: водитель сбил старого бездомного пса и бросил его умирать

Лапика спасают в пермской ветклинике
Алиса СОКОЛОВА
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Лапик в клинике. Фото из соцсетейЛапик в клинике. Фото из соцсетей
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В Перми спасают пса, которого сбил автомобиль. Он получил тяжелые травмы.

- Лапик жил во дворе и никого не трогал, - пишут волонтеры. - Он старый и спокойный пес. Все это время Лапика подкармливала пенсионерка. Недавно женщина пришла его покормить и увидела, что он лежит на площадке в крови и стонет. Судя по всему, Лапика сбила машина, а водитель просто уехал.

Пенсионерка позвонила знакомым волонтерам и объяснила ситуацию. За псом выехали и увезли в ветеринарную клинику. У Лапика ужасные раны на животе и на лапах.

- Даже не представляем, какую боль он испытывал, - пишут волонтеры.

Если вы хотите помочь, звоните по телефону 89026471149 (Галина). Она расскажет, как можно помочь Лапику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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