В Перми уничтожат почти 500 кг томатов без маркировки

СЕГОДНЯ 12:55 2019-12-26T12:55:51+03:00

На них не было информации о стране происхождения

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В Перми представители таможни, транспортной прокуратуры и Россельхознадзора обнаружили 43 коробки томатов в одном из помещений на улице Героя Пирожкова. Вес всех коробок - 497 кг.

На помидорах не было маркировки с информацией о стране происхождения, изготовителе, поставщике, дате сбора урожая. Также е было товарно-сопроводительных документов.

Томаты изъяли из торгового оборота и передали Россельхознадзора.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми уничтожили более 300 кг импортного сыра. В ходе осмотра был обнаружен сыр 19 видов, который запрещен к ввозу в Россию. Продукция была привезена из Италии, Германии, Австрии, Польши, Франции, Нидерландов. Всего 332 килограмма.

ИСТОЧНИК KP.RU