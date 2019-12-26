В Прикамье за год зарегистрировано 11 случаев заболевания корью

СЕГОДНЯ 12:34 2019-12-26T12:34:02+03:00

В Пермском крае 4 заболевших привезли инфекцию из Грузии Фото: Василий Вахрин

Некоторые заболевшие привезли инфекцию из других стран

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В Пермском крае за 11 месяцев 2019 года зарегистрировано 11 случаев коревой инфекции. Об это сообщает краевой Роспотребнадзор.

В управлении сообщили, что инфекция буйствует в странах Европы, Грузии, Израиле, Новой Зеландии, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине. Всего за год зафиксировано 101 тысяч заболевших. В Пермском крае 4 заболевших привезли инфекцию из Грузии.

Специалисты ведомства предупреждают, что инфекция характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.

ИСТОЧНИК KP.RU