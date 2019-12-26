"Вцепились клыками в голову и рвали". В Перми ребенок, на которого напала стая собак, пережил вторую операцию

СЕГОДНЯ 12:33 2019-12-26T12:33:56+03:00

Алеша лежит в больнице почти месяц. Фото из архива семьи

Новый год ему тоже придется встретить в больнице

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7-летний Алеша, которого в конце ноября покусали собаки, пережил вторую операцию по пересадке кожи.

Напомним, в частном секторе Мотовилихи стая собак напала на троих детей, которые катались с горки. Серьезнее всего пострадал 7-летний первоклассник Алеша М. (имя изменено - прим.ред.). Он не смог убежать за своими братьями из-за скользких сапог, и собаки начали его кусать - в основном, за голову и руку.

- Мальчик был весь в крови, почти без скальпа, - говорили очевидцы. - Терял сознание от боли и шока.

Алеша попал в реанимацию, где провел несколько дней. Сейчас ребенок с мамой до сих пор лежит в больнице. Ему уже сделали операцию по пересадке кожи на голову, еще одну операцию, на руку, сделали на днях.

- К сожалению, Новый год придется встретить в больнице, - сказала его мама. - Зато уже в начале января нас обещали выписать.

В данный момент отношении руководителя службы отлова было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека". Идет расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU