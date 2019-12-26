В Прикамье остановлены поиски пропавшего ребенка

СЕГОДНЯ 12:09 2019-12-26T12:15:52+03:00

До этого мальчик никогда не пропадал. Фото из личного архива

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В селе Частые Пермского края разыскивали 15-летнего Данила П. Мальчик ушел из дома 22 декабря и до сих пор его местонахождение было неизвестно. Данил никогда до этого не пропадал, поэтому родственники забили тревогу и обратились в полицию.

Накануне пропажи мальчик немного повздорил с родными.

В четверг, 26 декабря, стало известно, что поиски Данила остановлены. Родственники сообщили, что парня нашли живым и здоровым

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье остановлены поиски 54-летнего мужчины. В среду, 25 декабря, волонтеры поискового отряда "Регион59" сообщили, что поиски остановлены. Мужчину нашли живым.

ИСТОЧНИК KP.RU