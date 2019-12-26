В Прикамье остановлены поиски пропавшего ребенка
В селе Частые Пермского края разыскивали 15-летнего Данила П. Мальчик ушел из дома 22 декабря и до сих пор его местонахождение было неизвестно. Данил никогда до этого не пропадал, поэтому родственники забили тревогу и обратились в полицию.
Накануне пропажи мальчик немного повздорил с родными.
В четверг, 26 декабря, стало известно, что поиски Данила остановлены. Родственники сообщили, что парня нашли живым и здоровым
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье остановлены поиски 54-летнего мужчины. В среду, 25 декабря, волонтеры поискового отряда "Регион59" сообщили, что поиски остановлены. Мужчину нашли живым.
ИСТОЧНИК KP.RU