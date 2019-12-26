В Пермском крае мужчину осудили за истязание сожительницы

СЕГОДНЯ 11:52 2019-12-26T11:52:53+03:00

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В Прикамье вынесли приговор 28-летнему жителю Березников. Мужчину признали виновным в истязании своей сожительницы.

Сотрудники полиции выяснили, что полгода мужчина систематически напивался и избивал возлюбленную. Он бил сожительницу по телу и лицу. Очень часто причиной побоев становилась ревность. После последнего избиения женщина обратилась в полицию. На ее теле насчитали следы от 18 ударов.

Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. С учетом неотбытой части по ранее вынесенному приговору суд назначил виновному наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU