В Перми годовалый мальчик выпил бутылку этилового спирта и попал в больницу

СЕГОДНЯ 11:34 2019-12-26T11:34:43+03:00

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В среду, 25 декабря, в краевую детскую клиническую больницу доставили годовалого ребенка. Источник в правоохранительных органах сообщил, что мальчик выпил этиловый спирт из детской бутылочки.

Ребенка осмотрели врачи. Серьезных последствий медики не увидели и отправили мальчика домой к родителям.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми ребенок отравился хлором, купаясь в бассейне. У ребенка началась рвота, стали слезиться глаза, были трудности с дыханием. Родители потерпевшего обратились в суд. В ходе прокурорской проверки было выявлено множество нарушений санитарного законодательства

ИСТОЧНИК KP.RU