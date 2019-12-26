В Перми годовалый мальчик выпил бутылку этилового спирта и попал в больницу
В среду, 25 декабря, в краевую детскую клиническую больницу доставили годовалого ребенка. Источник в правоохранительных органах сообщил, что мальчик выпил этиловый спирт из детской бутылочки.
Ребенка осмотрели врачи. Серьезных последствий медики не увидели и отправили мальчика домой к родителям.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми ребенок отравился хлором, купаясь в бассейне. У ребенка началась рвота, стали слезиться глаза, были трудности с дыханием. Родители потерпевшего обратились в суд. В ходе прокурорской проверки было выявлено множество нарушений санитарного законодательства
ИСТОЧНИК KP.RU