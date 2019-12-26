В Перми определили подрядчика для изыскательных работ для строительства аквапарка

СЕГОДНЯ 10:56 2019-12-26T10:56:16+03:00

Многофункциональный комплекс с крытым аквапарком, фитнес-центром и гостиницей решили построить на улице Калинина, 84а. Фото: архив "КП"

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ООО «Спорткомплекс Олимпия» определило подрядчика, который проведет изыскательные работы перед строительством аквапарка в Перми.

Издание «Business Class» сообщает о том, что контракт заключен с ООО «Уралстройизыскания». Стоимость работ составила 990 тысяч рублей. Все работы должны быть выполнены в течение двух месяцев с момента заключения договора.

Многофункциональный комплекс с крытым аквапарком, фитнес-центром и гостиницей решили построить на улице Калинина, 84а. Среди преимуществ этого участка - большая площадь(26,9 га) и хорошая транспортная доступность.

ИСТОЧНИК KP.RU