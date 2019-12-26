В Прикамье 21-летнего парня осудят за секс со школьницей

СЕГОДНЯ 10:35 2019-12-26T10:35:02+03:00

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В Пермском крае перед судом предстанет 21-летний житель Березников. Молодого человека обвиняют в сексе с девочкой, не достигшей 16-летнего возраста.

Следователи выяснили, что в октябре 2019 года обвиняемый занимался сексом со своей знакомой без применения насилия. По обоюдному согласию.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Оно передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье осудят мужчину за изнасилование несовершеннолетней. Следователи собрали улики, допросили свидетелей и доказали вину мужчину. В отношении него возбудили уголовное дело, которое вместе с обвинительным заключением отправлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU