В Прикамье полицейские помогли замерзающей на трассе молодой паре

СЕГОДНЯ 09:52 2019-12-26T10:03:29+03:00

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Сотрудники Госавтоинспекции спаcли замерзающих на трассе мужчину и женщину. У пары сломалась машина.

Андрей Чуркаев и Евгений Чалов патрулировали участок трассы Нытва-Кудымкар. На обочине они заметили автомобиль «Лада Гранта» с включенной сигнализацией. Инспекторы остановились, чтобы узнать, нужна ли помощь, водитель рассказал, что у машины сломалась коробка передач. Он и его спутница - жители Кирова - не могли продолжить путь из-за поломки.

Сотрудники полиции доставили путников до гостиничного комплекса, где они смогли поесть и переночевать. Машину отбуксировали в Карагай до ближайшего места ремонта.

Водитель и пассажирка искренне поблагодарили инспекторов.

ИСТОЧНИК KP.RU