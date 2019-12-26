В Прикамье полицейские помогли замерзающей на трассе молодой паре
Сотрудники Госавтоинспекции спаcли замерзающих на трассе мужчину и женщину. У пары сломалась машина.
Андрей Чуркаев и Евгений Чалов патрулировали участок трассы Нытва-Кудымкар. На обочине они заметили автомобиль «Лада Гранта» с включенной сигнализацией. Инспекторы остановились, чтобы узнать, нужна ли помощь, водитель рассказал, что у машины сломалась коробка передач. Он и его спутница - жители Кирова - не могли продолжить путь из-за поломки.
Сотрудники полиции доставили путников до гостиничного комплекса, где они смогли поесть и переночевать. Машину отбуксировали в Карагай до ближайшего места ремонта.
Водитель и пассажирка искренне поблагодарили инспекторов.
ИСТОЧНИК KP.RU