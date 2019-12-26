2019-12-26T09:40:53+03:00
Общество

После закрытия ж/д ветки Пермь-1-Пермь - 2 автобусы станут ходить в два раза чаще

Такие меры дадут пермякам возможность быстрее добираться до вокзала Пермь-2
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Ежедневно тремя маршрутами пользуется около 600 человек.Ежедневно тремя маршрутами пользуется около 600 человек.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Сейчас пассажиры электричек могут продолжить путь от станции «Пермь-I» до центра города и станции «Пермь-II» на одном из городских автобусов:

- автобус №2 «станция «Пермь-2» – станция «Пермь-1»,

- автобус №51 «станция «Пермь-1» – ЦУМ».

Так, автобус №2 «станция «Пермь-2» – станция «Пермь-I» следует в режиме «экспресс».

Также с остановки на улице Советская рядом с заводом им. Шпагина уходит автобусный маршрут №3 «станция «Пермь-1» – микрорайон Нагорный», отдельные рейсы которого приурочены к прибытию электропоездов. Автобус следует в направлении Центрального рынка, Гознака, микрорайона Нагорный. Остальные автобусы маршрута №3 следуют до остановочного пункта «Сквер им. Решетникова».

Ежедневно тремя маршрутами пользуется около 600 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье 21-летнего парня осудят за секс со школьницей
В Перми с высоты упал мужчина
В Прикамье полицейские помогли замерзающей на трассе молодой паре
После закрытия ж/д ветки Пермь-1-Пермь - 2 автобусы станут ходить в два раза чаще
Легки на подъем: нефтепереработчики рассказали о своих спортивных мероприятиях и ЗОЖ
На трассе в Прикамье погиб 27-летний мужчина
С улиц Перми вывезли 140 тысяч кубометров снега с начала зимнего сезона
В Прикамье иномарка врезалась в фуру
В Перми из продажи изъяли 44 партии снюса
«200 метров не доехали до дома». На трассе в Прикамье пострадали 4 человека
Уполномоченный по правам ребенка помогла жительнице Прикамья выезти дочь из Таджикистана
В прикамской колонии нашли серьезные нарушения пожарной безопасности
В Прикамье мужчина требует у бывшей жены 2 миллиона за алименты
"Инвалид полз по ступенькам на руках". Прокуратура проверила ТЦ "Товары Прикамья"
Полиция ищет пострадавших от действий пермяка, который напал на студентку с ножом