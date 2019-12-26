После закрытия ж/д ветки Пермь-1-Пермь - 2 автобусы станут ходить в два раза чаще

СЕГОДНЯ 09:40 2019-12-26T09:40:53+03:00

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Сейчас пассажиры электричек могут продолжить путь от станции «Пермь-I» до центра города и станции «Пермь-II» на одном из городских автобусов:

- автобус №2 «станция «Пермь-2» – станция «Пермь-1»,

- автобус №51 «станция «Пермь-1» – ЦУМ».

Так, автобус №2 «станция «Пермь-2» – станция «Пермь-I» следует в режиме «экспресс».

Также с остановки на улице Советская рядом с заводом им. Шпагина уходит автобусный маршрут №3 «станция «Пермь-1» – микрорайон Нагорный», отдельные рейсы которого приурочены к прибытию электропоездов. Автобус следует в направлении Центрального рынка, Гознака, микрорайона Нагорный. Остальные автобусы маршрута №3 следуют до остановочного пункта «Сквер им. Решетникова».

Ежедневно тремя маршрутами пользуется около 600 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU