Легки на подъем: нефтепереработчики рассказали о своих спортивных мероприятиях и ЗОЖ

СЕГОДНЯ 09:36 2019-12-26T09:36:28+03:00

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Спортивные мероприятия — неотъемлемая часть корпоративной культуры «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза». Среди поклонников активного и здорового образа жизни – представители всех возрастов – сотрудники и ветераны.

У нефтепереработчиков сложились свои спортивные традиции. Вот уже 60 лет легкоатлетическая эстафета Индустриального района на призы газеты «Пермский нефтяник» собирает около тысячи участников и зрителей, а также ежегодно проводятся семейные старты и турслёт.

Желание победить сплачивает как коллективы, так и семьи. Заводчане тренируются, проводят турниры, вместе настраиваются на победы. Турслёт — одно из любимых событий заводчан. Ведь это накал страстей на волейбольном поле, борьба за секунды на турполосе, искрометный юмор на капустнике. Все ждут лета и приезжают семьями. Кроме того, на заводе регулярно устраиваются дни здоровья, когда в обычный выходной заводчане приглашаются на каток, в бассейн, на занятия по скандинавской ходьбе.

- Наша заводская спартакиада включает в себя порядка 20 видов спорта, это отличная возможность поддерживать себя в отличной физической форме, проявить свои способности. Мы гордимся нашими спортсменами, у которых в копилке есть награды всероссийского и международного уровней. – отметил на церемонии награждения лучших спортсменов генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов. – Спорт способствует сплочению, корпоративному единству и позволяет добиваться высоких результатов не только на соревнованиях, но и на производстве.

Среди спортсменов предприятия есть чемпионы России. К примеру, пятеро заводчан в составе сборной Пермского края одержали победу на Кубке России по спортивному туризму-2019. Тренер оздоровительно-спортивного центра «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» Елизавета Половникова завоевала золотую медаль на чемпионате России по армрестлингу в Екатеринбурге, и не так давно привезла две золотые медали из Румынии, с чемпионата мир.

Нефтепереработчики легкие на подъем. Любители бега не пропускают марафонов и благотворительных забегов. Ежегодно большая команда собирается на горный марафон «Конжак», на лыжный марафон «Ослянка», на «Лыжню России» - и это далеко еще не все события спортивной жизни лукойловцев.