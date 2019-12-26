В Прикамье иномарка врезалась в фуру

СЕГОДНЯ 08:53 2019-12-26T08:53:14+03:00

В результате аварии пострадали два человека

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Авария произошла на трассе Пермь-Екатеринбург. Иномарки столкнулись в ночь на среду, 25 декабря.

В УГИБДД по Пермскому краю сообщили о том, что водитель автомобиля «Ауди А3» нарушил правила дорожного движения и столкнулся с фурой«Вольво», которая шла в попутном направлении.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир легковушки. Им назначили амбулаторное лечение.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье пострадали 4 человека. Водитель иномарки «Киа» по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с иномаркой «Хендай Крета».

ИСТОЧНИК KP.RU