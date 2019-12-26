В Прикамье иномарка врезалась в фуру
Авария произошла на трассе Пермь-Екатеринбург. Иномарки столкнулись в ночь на среду, 25 декабря.
В УГИБДД по Пермскому краю сообщили о том, что водитель автомобиля «Ауди А3» нарушил правила дорожного движения и столкнулся с фурой«Вольво», которая шла в попутном направлении.
В результате аварии пострадали водитель и пассажир легковушки. Им назначили амбулаторное лечение.
По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии.
Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье пострадали 4 человека. Водитель иномарки «Киа» по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с иномаркой «Хендай Крета».
ИСТОЧНИК KP.RU