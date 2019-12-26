2019-12-26T08:01:03+03:00
Общество

В Перми из продажи изъяли 44 партии снюса

Всего арестовали 99 упаковок
Лилия Абибулаева
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Специалисты Роспотребнадзора обратились в Ленинский районный суд о признании данной информацииСпециалисты Роспотребнадзора обратились в Ленинский районный суд о признании данной информацииФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Управление Роспотребнадзора в Пермском крае провело проверку пермских магазинов. Специалисты обнаружили большую партию никотиносодержащей продукции.

За несколько дней специалисты ведомства проверили 299 магазинов. В 28 из них продавались никотиносодержащие вещества. В отношении торговых точек начата более тщательная проверка.

В 6 павильонах снюсы продавались без документов: не было информации об изготовителе, информации о продукции на русском языке. Всего изъяли 44 партии - 99 упаковок.

Кроме того, специалистами Управления в сети Интернет выявлено 11 сайтов, на которых размещена информация о продаже никотинсодержащей продукции.

Специалисты Роспотребнадзора обратились в Ленинский районный суд о признании данной информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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