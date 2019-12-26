Уполномоченный по правам ребенка помогла жительнице Прикамья выезти дочь из Таджикистана

СЕГОДНЯ 07:00 2019-12-26T07:02:56+03:00

Женщина не могла долго оставаться в Таджикистане и ждать там оформления документов дочери, так как в России у нее еще один маленький ребенок. Фото: Василий Вахрин

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К Светлане Денисовой обратилась местная жительница с просьбой помочь в оформлении документов для вывоза ребенка в другую страну.

Женщина рассказала, что девочка с 7 лет проживала в Таджикистане с родственниками сожителя. Мужчина не был супругом матери ребенка и не признал отцовство.

В какой-то момент отношения с родственниками разладились, и девочка осталась на улице. Родственники отказывались принимать ребенка даже на время необходимое для оформления документов. Женщина не могла долго оставаться в Таджикистане и ждать там оформления документов дочери, так как в России у нее еще один маленький ребенок.

Уполномоченный по правам ребенка обратилась к коллеге в Таджикистане. В результате совместных действий девочке оформили документы, она вернулась в Россию и уже учится в пермской школе.

ИСТОЧНИК KP.RU