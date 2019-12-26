2019-12-26T06:52:51+03:00
Общество

В прикамской колонии нашли серьезные нарушения пожарной безопасности

Система оповещения была неисправна
Лилия Абибулаева
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Начальника колонии наказалиНачальника колонии наказалиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Прокуратура провела проверку в прикамской исправительной колонии №18. Результаты проверка оказались неутешительными. В исправительной колонии обнаружили множественные нарушения пожарной безопасности.

Так, на режимных объектах не было автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и эвакуации людей была неисправна, а эвакуационные выходы были слишком малы.

В пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что начальнику колонии было внесено преставление с требованием устранить выявленные нарушения.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье заключенных, которые надругались над осужденным, перевели в другую колонию

ИСТОЧНИК KP.RU

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