В прикамской колонии нашли серьезные нарушения пожарной безопасности
Прокуратура провела проверку в прикамской исправительной колонии №18. Результаты проверка оказались неутешительными. В исправительной колонии обнаружили множественные нарушения пожарной безопасности.
Так, на режимных объектах не было автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и эвакуации людей была неисправна, а эвакуационные выходы были слишком малы.
В пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что начальнику колонии было внесено преставление с требованием устранить выявленные нарушения.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье заключенных, которые надругались над осужденным, перевели в другую колонию
ИСТОЧНИК KP.RU