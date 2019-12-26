В Прикамье мужчина требует у бывшей жены 2 миллиона за алименты
К уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае обратился местный житель. Мужчина сообщил, что после развода с женой, он воспитывает их общих детей. Супруга же уехала в другой город и забыла о детях.
- Дети по решению суда проживают со мной, один из них имеет инвалидность. Бывшая супруга уклоняется от выплаты алиментов, по моим подсчетам сумма долга – уже более 2 миллионов рублей, - написал мужчина.
Он сообщил, что женщина теперь живет в Екатеринбурге, а местная служба судебных приставов не помогает ему взыскать долг.
Светлана Денисова направила запрос в Федеральную службу судебных приставов. Был установлен факт нарушения в работе приставов Екатеринбурга. Пристава и начальника районного отдела УФССП города Екатеринбурга привлечены к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU