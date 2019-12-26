В Прикамье мужчина требует у бывшей жены 2 миллиона за алименты

СЕГОДНЯ 06:25 2019-12-26T06:25:19+03:00

Женщина теперь живет в Екатеринбурге, а местная служба судебных приставов не помогает ему взыскать долг. Фото: Василий Вахрин

Женщина уехала в другой город и забыла про детей

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К уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае обратился местный житель. Мужчина сообщил, что после развода с женой, он воспитывает их общих детей. Супруга же уехала в другой город и забыла о детях.

- Дети по решению суда проживают со мной, один из них имеет инвалидность. Бывшая супруга уклоняется от выплаты алиментов, по моим подсчетам сумма долга – уже более 2 миллионов рублей, - написал мужчина.

Он сообщил, что женщина теперь живет в Екатеринбурге, а местная служба судебных приставов не помогает ему взыскать долг.

Светлана Денисова направила запрос в Федеральную службу судебных приставов. Был установлен факт нарушения в работе приставов Екатеринбурга. Пристава и начальника районного отдела УФССП города Екатеринбурга привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU