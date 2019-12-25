Пермяков приглашают принять участие в OMAN PETROLEUM & ENERGY SHOW

СЕГОДНЯ 17:06 2019-12-25T17:29:03+03:00

В 2018 году в мероприятии OPES приняли участие 473 компаний из 27 стран Фото: Василий Вахрин

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Пермяков приглашают принять участие в крупнейшем международном мероприятии в Султанате Оман - OMAN PETROLEUM & ENERGY SHOW (OPES) 2020, которое состоится с 9 по 11 марта 2020 в г. Маскат. Впервые в истории выставки Россия представлена Российским павильоном, участие в котором имеет огромное значение для российских компаний, заинтересованных в экспортном развитии на Ближнем Востоке. OPES 2020 - важнейшее мероприятие в Омане, организованное под патронатом Министерства нефти и газа Омана и объединяющее всю нефтегазовую отрасль.

В состав OPES вошли сразу несколько значимых проектов: Оманская нефтегазовая выставка и конференция (OGWA), GAS & LNG, Offshore & Marine и конференция OMAN PETROLEUM & ENERGY SHOW. В 2018 году в мероприятии OPES приняли участие 473 компаний из 27 стран, 6 страновых павильонов, 17400 м2 выставочных площадей, более 13 000 посетителей.

Нефтегазовая отрасль Омана играет важную роль в экономике Ближнего Востока и готова к дальнейшему росту благодаря растущему мировому спросу до 2050 года, более оживленным мировым ценам на энергоносители и возобновлению инвестиций. Участие в OPES 2020 предоставит Вам уникальную возможность получить доступ к ключевым покупателям и конечным пользователям как на местном оманском рынке, так и во всем ближневосточном регионе.

Со своей стороны, Центр поддержки экспорта несет следующие расходы:

Регистрационный взнос участника международной выставки;

Аренду коллективного стенда из расчета не менее 4 квадратных метров на 1 (одного) субъекта предпринимательства;

Застройку коллективного стенда, в том числе включая витрины, стеллажи, не более 3 телевизионных экранов, печать графики и оклейку стенда и другое;

Услуги дизайнеров, видеомонтажёров и других технических специалистов;

Техническое и лингвистическое сопровождение переговоров в рамках выставочно-ярмарочного мероприятия, в том числе организацию последовательного перевода для участников, из расчета 1 переводчик для 3 субъектов предпринимательства;

Аренду переговорного комплекса в рамках выставочно-ярмарочного мероприятия для проведения переговоров;

Все командировочные расходы по перелету (переезду), проживанию и питанию участники выставки несут самостоятельно.

В случае Вашей заинтересованности просим не позднее 01 февраля 2020 года направить обратную связь сотрудникам Центра по телефону +7 (342) 208-77-55 или электронной почте info@perm-export.ru.