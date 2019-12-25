Железнодорожная ветка Пермь 1-Пермь 2 будет закрыта

СЕГОДНЯ 15:02 2019-12-25T15:06:49+03:00

Электрички по горнозаводской ветке будут ходить только до Перми 1 Фото: Василий Вахрин

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Во вторник министерство транспорта России подписало приказ о закрытии железнодорожной ветки на участке между станциями Пермь 1 и Пермь 2. Об этом сообщил министр транспорта Пермского края Николай Уханов. Электрички по горнозаводской ветке будут ходить только до Перми 1. Точная дата закрытия движения пока не определена. Зато стало известно, что до марта 2020 года будут запущены дополнительные поезда от Перми 1 до Губахи.

Также Николай Уханов сообщил, что принято решение о переносе автовокзала на Пермь2. Часть междугородних автобусов будут ходить с ТПУ Мотовилиха.

После закрытия движения поездов на участке от Перми 1 до Перми 2 начнется ремонт путепровода на улице Монастырская.

ИСТОЧНИК KP.RU