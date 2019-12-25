2019-12-25T15:06:49+03:00
Общество

Железнодорожная ветка Пермь 1-Пермь 2 будет закрыта

Минтранс подписал приказ
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Электрички по горнозаводской ветке будут ходить только до Перми 1Электрички по горнозаводской ветке будут ходить только до Перми 1Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Во вторник министерство транспорта России подписало приказ о закрытии железнодорожной ветки на участке между станциями Пермь 1 и Пермь 2. Об этом сообщил министр транспорта Пермского края Николай Уханов. Электрички по горнозаводской ветке будут ходить только до Перми 1. Точная дата закрытия движения пока не определена. Зато стало известно, что до марта 2020 года будут запущены дополнительные поезда от Перми 1 до Губахи.

Также Николай Уханов сообщил, что принято решение о переносе автовокзала на Пермь2. Часть междугородних автобусов будут ходить с ТПУ Мотовилиха.

После закрытия движения поездов на участке от Перми 1 до Перми 2 начнется ремонт путепровода на улице Монастырская.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В молочных продуктах в магазинах Перми нашли фальсификаты
Железнодорожная ветка Пермь 1-Пермь 2 будет закрыта
"Пострадали 20 человек". Стало известно, кто распылил газовый баллончик в прикамской школе
В Перми женщина получила компенсацию в 300 тысяч рублей за падение на скользком тротуаре
В Прикамье женщина облила охранницу кипятком
В новогодние каникулы пермские ЗАГСы будут работать три дня
В Прикамье остановлены поиски 54-летнего мужчины
В Прикамье 147 человек приняли участие в акции «С Новым городом, Служба крови!»
В Перми начали открываться ледовые городки
В Прикамье закрыли наркопритон
В Перми закончились поиски 41-летнего мужчины, который пропал по пути домой
20 человек пострадали после распыления газового баллончика в прикамской школе
В новогодние праздники в Перми усилят меры безопасности
Горожанам показали проект нового вокзала Пермь-2
В Прикамье легковушка сбила 14-летнего подростка
Пермяку дали условный срок за сбыт фальшивых денег
Бывший руководитель краевого УКСа обжаловал меру пресечения
В Перми ищут подрядчика для работы на маршруте «ЦУМ – станция Пермь I»
В Перми лихач сбил женщину и скрылся с места аварии