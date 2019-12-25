"Пострадали 20 человек". Стало известно, кто распылил газовый баллончик в прикамской школе
Утром в среду, 25 декабря, в одной из школ Чайковского неизвестный распылил на третьем этаже учебного заведения газовый баллончик. Всех экстренно эвакуировали из здания, но за медицинской помощью обратились 20 человек. 11 человек отправили в больницу с диагнозом отравление.
Сотрудники полиции установили личность того, кто распылил баллончик.
По предварительной информации, это сделал ученик 9 класса этой же школы. Баллончик мальчик взял у мамы.
- Мать школьника привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, - сообщили в ГУ МВД по Пермском краю.
Краевая прокуратура проводит проверку по факту ЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU