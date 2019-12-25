2019-12-25T14:29:56+03:00
Общество

В Перми женщина получила компенсацию в 300 тысяч рублей за падение на скользком тротуаре

Пермячка сломала руку
Лилия Абибулаева
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Суд Индустриального района встал на сторону истицыСуд Индустриального района встал на сторону истицыФото: Василий Вахрин
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Жительница Перми поскользнулась на скользком тротуаре и сломала руку. ЧП произошло в Индустриальном районе на улице Советской Армии.

Издание «Рифей-Пермь» сообщает о том, что, по мнению пермячки, причиной травмы стала плохая уборка тротуаров. Женщина обратилась в суд. Она потребовала возместить расходы на лечение 27 тысяч рублей, 300 тысяч рублей морального вреда и 15 тысяч за услуги представителя.

Суд Индустриального района встал на сторону истицы и взыскал в ее пользу 338 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье женщина получила компенсацию за лечение сына, который упал в открытый люк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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