В Перми женщина получила компенсацию в 300 тысяч рублей за падение на скользком тротуаре
Жительница Перми поскользнулась на скользком тротуаре и сломала руку. ЧП произошло в Индустриальном районе на улице Советской Армии.
Издание «Рифей-Пермь» сообщает о том, что, по мнению пермячки, причиной травмы стала плохая уборка тротуаров. Женщина обратилась в суд. Она потребовала возместить расходы на лечение 27 тысяч рублей, 300 тысяч рублей морального вреда и 15 тысяч за услуги представителя.
Суд Индустриального района встал на сторону истицы и взыскал в ее пользу 338 тысяч рублей.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье женщина получила компенсацию за лечение сына, который упал в открытый люк.
ИСТОЧНИК KP.RU