В Прикамье женщина облила охранницу кипятком
Пострадавшая получила ожоги
В отношении злоумышленницы возбудили уголовное делоФото: Василий Вахрин
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В Пермском крае 31-летняя жительница Гайнского района облила сотрудницу охранного предприятия кипятком.
Пострадавшая работала охранницей на частном предприятии. Женщина сидела в вагончике на территории предприятия. Ночью в помещение зашла пьяная местная жительница. Охранница попросила незваную гостью покинуть вагончик. Женщине такое «гостеприимство» пришлось не по душе, она схватила чайник с печи и облила хозяйку кипятком.
Пострадавшая получила ожоги ног.
В отношении 31-летней женщины возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU