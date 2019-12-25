2019-12-25T13:45:18+03:00
Происшествия

В Прикамье женщина облила охранницу кипятком

Пострадавшая получила ожоги
Лилия Абибулаева
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В отношении злоумышленницы возбудили уголовное делоВ отношении злоумышленницы возбудили уголовное делоФото: Василий Вахрин
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В Пермском крае 31-летняя жительница Гайнского района облила сотрудницу охранного предприятия кипятком.

Пострадавшая работала охранницей на частном предприятии. Женщина сидела в вагончике на территории предприятия. Ночью в помещение зашла пьяная местная жительница. Охранница попросила незваную гостью покинуть вагончик. Женщине такое «гостеприимство» пришлось не по душе, она схватила чайник с печи и облила хозяйку кипятком.

Пострадавшая получила ожоги ног.

В отношении 31-летней женщины возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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