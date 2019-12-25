В новогодние каникулы пермские ЗАГСы будут работать три дня
Как сообщили в городском управлении ЗАГС, в последний день года, 31 декабря, отделы ЗАГС во всех районах Перми будут работать с 09:00 до 15:30 без обеда.
1, 3, 5, 7 и 8 января в ЗАГСах будет выходной день. Свои двери для посетителей они откроют 2, 4 и 6 января, график работы тоже будет с 09:00 до 15:30 без обеда. Но в эти дни будут работать только «дежурные» отделы. Так, 2 января на работу выйдет Дзержинский отдел городского управления ЗАГС, 4 января – Свердловский и 6 января – Мотовилихинский.
Телефоны отделов ЗАГС:
- Свердловский отдел 241-11-90, 241-03-26
- Мотовилихинский отдел 260-18-32, 260-14-24
- Индустриальный отдел 227-93-18
- Ленинский отдел 212-76-92, 212-99-83
- Орджоникидзевский отдел 274-57-41, 274-55-08
- Дзержинский отдел 236-77-70, 236-79-77
- Кировский отдел 283-32-10
ИСТОЧНИК KP.RU