2019-12-25T13:30:16+03:00
Общество

В новогодние каникулы пермские ЗАГСы будут работать три дня

31 декабря у них тоже рабочий день
Екатерина ГАСПЕР
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Обратиться в ЗАГС можно будет и в новогодние каникулы.Обратиться в ЗАГС можно будет и в новогодние каникулы.Фото: Василий Вахрин
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Как сообщили в городском управлении ЗАГС, в последний день года, 31 декабря, отделы ЗАГС во всех районах Перми будут работать с 09:00 до 15:30 без обеда.

1, 3, 5, 7 и 8 января в ЗАГСах будет выходной день. Свои двери для посетителей они откроют 2, 4 и 6 января, график работы тоже будет с 09:00 до 15:30 без обеда. Но в эти дни будут работать только «дежурные» отделы. Так, 2 января на работу выйдет Дзержинский отдел городского управления ЗАГС, 4 января – Свердловский и 6 января – Мотовилихинский.

Телефоны отделов ЗАГС:

- Свердловский отдел 241-11-90, 241-03-26

- Мотовилихинский отдел 260-18-32, 260-14-24

- Индустриальный отдел 227-93-18

- Ленинский отдел 212-76-92, 212-99-83

- Орджоникидзевский отдел 274-57-41, 274-55-08

- Дзержинский отдел 236-77-70, 236-79-77

- Кировский отдел 283-32-10

ИСТОЧНИК KP.RU

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