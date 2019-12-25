2019-12-25T13:17:39+03:00
Происшествия

В Прикамье остановлены поиски 54-летнего мужчины

Он ушел из дома 24 декабря
Лилия Абибулаева
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Фото: поисковый отряд "Регион59"Фото: поисковый отряд "Регион59"
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В Березниках пропал Дмитрий К. 54-летний мужчина вышел из дома 24 декабря и больше его никто не видел. Родственники обратились в полицию и волонтерам. Мужчине была необходима медицинская помощь.

В среду, 25 декабря, волонтеры поискового отряда "Регион59" сообщили, что поиски остановлены. Мужчину нашли живым.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми закончились поиски 41-летнего мужчины, который пропал по пути домой. Мужчина уехал от друзей с улицы Беляева в Индустриальном районе 16 декабря и больше его никто не видел. На связь с родными он не выходил. Родственники обратились за помощью к волонтерам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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