В Прикамье 147 человек приняли участие в акции «С Новым городом, Служба крови!»

СЕГОДНЯ 13:00 2019-12-25T13:00:28+03:00

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В Пермском крае прошла акция «С Новым городом, Служба крови!». Жителям Прикамья предложили сделать подарок людям, которым необходима донорская кровь. В акции приняли участие 174 человека, из которых 92 сдали кровь.

Донорами стали Дед Мороз и Снегурочка, сдав по 450 мл. Каждый из доноров получил приятный сувенир от Пермской краевой станции переливания крови, денежную компенсацию и справку на 2 выходных дня.

- Мы благодарим всех участников акции, активистов донорского движения! И приглашаем сдать кровь всех неравнодушных в эту субботу – 28 декабря, - отметила главный врач ГБУЗ «ПКСПК» Оксана Самовольникова.

ИСТОЧНИК KP.RU