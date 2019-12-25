В Перми начали открываться ледовые городки

СЕГОДНЯ 12:37 2019-12-25T12:37:45+03:00

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В районах города начинают работать ледовые городки. Первыми гостей встретили городки в Мотовилихинском и Дзержинском районах. На этой неделе они открылись в скверах им. Землячки и им. Дзержинского, возле УДС «Молот».

В сквере им. Землячки для пермяков работает почта Деда Мороза, горка в виде саней, светоиллюминационные олени, фотозона в форме крыльев и горки.

Также в Мотовилихе городок появился около УДС «Молот», горки и каток организованы на территории Мотовилихинского пруда.

В Дзержинском районе ледовый городок посвящен 75 годовщине Победы. Здесь установили световую инсталляцию «Звезда», горки «Катюша» и «Паровоз». Также работает каток.

В среду, 25 декабря, открывается ледовый городок около дворца им. Солдатова, посвященный 180-летию со дня рождения композитора Петра Ильича Чайковского, а также каток «Лебединое озеро».

Сегодня откроется городок в микрорайоне Новые Ляды.

В субботу, 28 декабря, в 15:00 откроется ледовый городок в саду им. Миндовского, который будет посвящен теме «Транспорт Пермского края». 28 декабря в 18:00 жителей Кировского района приглашают в парк культуры и отдыха «Счастье есть». Также в выходные начнет работать городок в Орджоникидзевском районе.

Главный ледовый городок откроется 30 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU